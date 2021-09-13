مجدلاني: التنمية الاجتماعية قدمت خدماتها المختلفة لنحو 2568 طفل خلال العام 2020

رام الله - دنيا الوطنقال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " أن وزارة التنمية قدمت خدمات الحماية والرعاية لنحو 911 طفلا تعرضوا للعنف والإهمال والاستغلال تم الابلاغ عنهم لمرشدي حماية الطفولة في كافة مديريات التنمية في الضفة الغربية ذلك وفقا للبيانات التي أوردها التقرير الإحصائي السنوي للوزارة للعام 2020 وكثفت الوزارة خدمات الرعاية اللاحقة للأطفال الذين خرجوا من مؤسسات الحماية والرعاية الخاصة بالأطفال، حيث يتم متابعتهم بشكل دوري من قبل مرشدي حماية الطفولة للتأكد من استقرارهم في أسرهم ومعرفة احتياجاتهم وتلبيتها."وتابع الوزير " ويعتبر الإهمال وسوء المعاملة هو أكثر أنواع الإساءات التي تعرض لها الأطفال يليها الاعتداء الجسدي ومن ثم الاستغلال الاقتصادي، وأن هذه الممارسات كان مصدرها الأسرة بنسبة 82% والباقي تعرض لها الأطفال خارج الأسرة حيث قدمت الوزارة 76% من تدابير الحماية الخاصة بالأطفال المعرضين للإساءة والعنف داخل أسرهم اضافة لحماية الأطفال في أسر بديلة وحماية الأطفال في مؤسسات الحماية بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال."واستعرض وزير التنمية أبرز البيانات المتعلقة بعمر الأطفال والتي بينت أن 45% من الأطفال الذين تعرضوا للعنف والإهمال والاستغلال تراوحت أعمارهم بين 6-12 عام بينما بلغت نسبة الأطفال الأقل من 5 أعوام 17% بينما بلغت نسبة المعرضين للعنف والإهمال والاستغلال بالفئة العمرية من 13 وحتى 18 عام 38% وسجل الذكور النسبة الاعلى ب 55% من الأطفال بينما بلغت نسبة الإناث 45%."وأوضح د. مجدلاني أن مؤسسة دار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة استقبلت 166 طفلا من الأطفال الذكور في خلاف مع القانون (الأحداث) حيث قدمت لهم خدمة الرعاية والتأهيل والدعم النفسي والمجتمعي، بينما قامت بإجراء الوساطة بحق 688 طفل بهدف التقليل من إجراءات التقاضي وعدم عرض الأطفال على المحاكم ولا زال 606 من الأطفال لم تفصل قضاياهم في المحاكم.وأشار د. أحمد مجدلاني أن الوزارة استقبلت في مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لها 28 فتاة، ونجحت في إعادة دمج 22 منهن بأسرهن عبر مؤتمرات الحالة التي عقدت مع الشركاء بعد أخذ التعهدات اللازمة وضمان سلامة وأمان الفتيات. وأضاف د. مجدلاني أن الوزارة كثفت اهتمامها بمراقبة وضع دور الحضانات عبر الزيارات التي تجريها بالتعاون مع الشركاء في لجان السلامة لدور الحضانات لضمان تطبيق الحضانات لمعايير السلامة والامان والبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية لضمان سلامة الأطفال وبلغ عدد عدد الحضانات المرخصة من الوزارة في الضفة الغربية 171 حضانة، واستقبلت الوزارة 18 طفلا غيري شرعي ومجهول النسب حيث وفرت لهم الرعاية بالتعاون مع المؤسسات الشريكة.وعلى صعيد مراكز تأهيل الشبيبة والفتيات التي تستهدف الطلاب المتسربين من المدارس تقدم لهم التأهيل المهني في العديد من التخصصات (كالنجارة والحدادة والألمنيوم وتصميم الزياء والدهان والتجليس والتنجيد والتجميل وصناعة الخزف) اضافة لدمجهم بعد تخرجهم بسوق العمل المحلي لتمكينهم من الاعتماد على الذات، فقد انخفضت نسبة الطلاب الملتحقين بها الى 151 طالبة وطالب، مقارنة بالعام 2019 الذي بلغ فيه عدد الملتحقين 239 بسبب حالة الطواريء وعدم فتح بعض الاقسام المهنية.ونوه د. مجدلاني الى أن الوزارة وعبر برنامج المساعدات النقدية قدمت مساعداتها لنحو 215 ألف طفل من أبناء الأسر المستفيدة من البرنامج توزعت بنسبة 82% لأطفال الأسر المستفيدة في قطاع غزة و 12% لأطفال الأسر المستفيدة في الضفة الغربية.يذكر أن عدد الأطفال دون سن 18عام المقدر في منتصف العام 2020 في فلسطين من قبل الجهاز المركزي للإحصاء بلغ 2 مليون و269 و160 طفلا من السكان منهم أي مانسبته 44.5% من اجمالي.