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شؤون فلسطينية

أبو ردينة: نحذر من التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أسرانا الأبطال

أبو ردينة: نحذر من التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أسرانا الأبطال
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، أن قضية الأسرى تمثل خطا أحمر لدى الشعب الفلسطيني وقيادته لا يمكن المساس بها كقضية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

جاء ذلك خلال لقاء أبو ردينة، اليوم الإثنين، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، بمقر وزارة الخارجية والمغتربين في مدينة رام الله.

ودعا أبو ردينة، إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاقيات المتوقعة بين الجانبين، وعدم المساس بأسرانا الأبطال، لأن الوضع لا يتحمل مزيدا من التوتر وعدم الاستقرار، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وشدد على ضرورة أن يتلقف المجتمع الدولي رسالة الأسرى بوقف الاعتداءات ضدهم وإلا سيباشرون الإضراب عن الطعام وتصعيد خطواتهم الاحتجاجية ضد كافة الممارسات والجرائم الإسرائيلية.

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