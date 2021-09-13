دولي

خبراء دوليون: الجرعة الثالثة من لقاح (كوفيد-19) غير ضرورية للجميع

خبراء دوليون: الجرعة الثالثة من لقاح (كوفيد-19) غير ضرورية للجميع
رام الله - دنيا الوطن
أكد خبراء من منظمة الصحة العالمية ووكالة الأغذية والأدوية الأمريكية أن الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع الفئات، غير مبررة في الوقت الراهن.

وكتب الخبراء في مجلة (ذي لانسيت) الطبية البريطانية أن هذه اللقاحات المحدودة العدد ستنقذ عددا أكبر من الأرواح البشرية إذا ما أعطيت إلى أشخاص يعتبرون معرضين جدا للإصابة بشكل خطر من كوفيد-19 ولم يتلقوا اللقاح بعد.

وأوضح الخبراء "أن البيانات الراهنة لا تظهر الحاجة إلى جرعات لقاح معززة للسكان عموما الذين تبقى فاعلية اللقاح عالية في صفوفهم حيال الأشكال الأخطر".

وبدأت بعض الدول تطعيم السكان بجرعة ثالثة معززة لبعض فئات المجتمع تشمل المسنين بعد ستة أشهر على تلقيحهم، والأشخاص الذين يعانون من مناعة ضعيفة.

أخبار ذات صلة

&#34;كورونا&#34; عالميا: 4 ملايين و645 ألف وفاة و225 مليونا و537 ألف إصابة

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و645 ألف وفاة و225 مليونا و537 ألف إصابة

شاهد: القوات الهندية تسحب دبابة (تي - 90) يدوياً

شاهد: القوات الهندية تسحب دبابة (تي - 90) يدوياً

الأرجنتين: هزة أرضية بقوة 6.2 درجة تضرب البلاد

الأرجنتين: هزة أرضية بقوة 6.2 درجة تضرب البلاد

الأمم المتحدة تنظّم مؤتمراً دولياً في جنيف لتقديم مساعدات لأفغانستان

الأمم المتحدة تنظّم مؤتمراً دولياً في جنيف لتقديم مساعدات لأفغانستان

كوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ (كروز) جديدة طويلة المدى

كوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ (كروز) جديدة طويلة المدى

ألمانيا تطالب بإنشاء صندوق أزمات بقيمة 12 مليار دولار

ألمانيا تطالب بإنشاء صندوق أزمات بقيمة 12 مليار دولار

الرئيس الأمركي يعلن كارثة كبرى في كاليفورنيا

الرئيس الأمركي يعلن كارثة كبرى في كاليفورنيا

مصرع 14 شخصا بصاعقة في باكستان

مصرع 14 شخصا بصاعقة في باكستان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسامة حمدان: جهد كبير تبذله قيادة حماس لإبرام صفقة تبادل والاحتلال لا يتجاوب

أسامة حمدان: جهد كبير تبذله قيادة حماس لإبرام صفقة تبادل والاحتلال لا يتجاوب

&#34;التربية&#34; تطلق تدريباً لمعلمي العلوم والرياضيات

"التربية" تطلق تدريباً لمعلمي العلوم والرياضيات

فيديو: إصابة إسرائيلييْن بعملية طعن بمحطة الحافلات المركزية بالقدس

فيديو: إصابة إسرائيلييْن بعملية طعن بمحطة الحافلات المركزية بالقدس

هيئة الأسرى ترصد الظروف الحياتية والاعتقالية لأسرى معتقل &#34;عسقلان&#34;

هيئة الأسرى ترصد الظروف الحياتية والاعتقالية لأسرى معتقل "عسقلان"

رضوان: التصعيد والعدوان لن يكسر شوكة شعبنا

رضوان: التصعيد والعدوان لن يكسر شوكة شعبنا

محكمة الاحتلال ترفض التماساً للسماح بزيارة الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

محكمة الاحتلال ترفض التماساً للسماح بزيارة الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

خوفاً من الصواريخ.. بلدية &#34;سديروت&#34; تصدر قراراً جديداً

خوفاً من الصواريخ.. بلدية "سديروت" تصدر قراراً جديداً

الحركة الأسيرة تمهل مصلحة السجون ليوم الجمعة القادم كإنذار أخير لبدء معركتها الاستراتيجية

الحركة الأسيرة تمهل مصلحة السجون ليوم الجمعة القادم كإنذار أخير لبدء معركتها الاستراتيجية

منوعات

شاهد: سميرة سعيد تكشف تفاصيل من حياتها وموقف محرج تعرضت له

شاهد: سميرة سعيد تكشف تفاصيل من حياتها وموقف محرج تعرضت له

شاهد: ستيفاني صليبا تثير الجدل بظهورها بالحجاب

شاهد: ستيفاني صليبا تثير الجدل بظهورها بالحجاب

مصطفى شعبان يتعرض لانتقادات وهجوم كبير من جمهوره.. ما القصة؟

مصطفى شعبان يتعرض لانتقادات وهجوم كبير من جمهوره.. ما القصة؟

بعد وفاة والديها.. هل تستأنف دنيا سمير غانم تصوير &#34;عالم موازي&#34;؟

بعد وفاة والديها.. هل تستأنف دنيا سمير غانم تصوير "عالم موازي"؟

ما حقيقة وفاة الفنان محمد سعد؟

ما حقيقة وفاة الفنان محمد سعد؟

شاهد ماذا علقت شيرين رضا على مهرها من عمرو دياب

شاهد ماذا علقت شيرين رضا على مهرها من عمرو دياب

ليلى علوي تثير الجدل بملابس السباحة وتنفي هذا الأمر

ليلى علوي تثير الجدل بملابس السباحة وتنفي هذا الأمر

شاهد: أحمد العوضي يكشف تفاصيل مثيرة عما حدث لزوجته ياسمين

شاهد: أحمد العوضي يكشف تفاصيل مثيرة عما حدث لزوجته ياسمين

شاهد: روجينا تثير الجدل برقصها مع مغني شهير بفستان قصير

شاهد: روجينا تثير الجدل برقصها مع مغني شهير بفستان قصير

أصالة نصري تعلق رسميا على زواجها الثالث

أصالة نصري تعلق رسميا على زواجها الثالث

عربي

الإمارات تتعهد بمشاريع تدعم الجهود الإنسانية في أفغانستان

الإمارات تتعهد بمشاريع تدعم الجهود الإنسانية في أفغانستان

السعودية تتبرع بـ5.3 مليون دولار لتوفير لقاحات (كورونا) للدول الإسلامية

السعودية تتبرع بـ5.3 مليون دولار لتوفير لقاحات (كورونا) للدول الإسلامية

الحكومة الإماراتية تنفي إلغاء عطلة الجمعة

الحكومة الإماراتية تنفي إلغاء عطلة الجمعة

السيسي يلتقي نفتالي بينت في شرم الشيخ

السيسي يلتقي نفتالي بينت في شرم الشيخ