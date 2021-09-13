(إذاعة الأقصى): توزيع الأموال القطرية سيبدأ اليوم ومنحة الموظفين ستصل خلال أيام

رام الله - دنيا الوطننقلت إذاعة صوت (الأقصى) عن مصدر لم تسمه، بأنه اعتباراً من اليوم الاثنين، ولمدة أسبوع، ستبدأ عملية توزيع المنحة القطرية على 100 ألف أسرى متعففة في قطاع غزة، وموزعة على 700 نقطة في قطاع غزة.وبحسب الإذاعة، فقد أكد المصدر أنه سيصل لكل مواطن مستفيد رسالة يُحدد فيها موعد ومكان الصرف لاستلام مبلغ 320 شيكل، لافتا إلى أن تأخرها كان بسبب تعقيدات وشروط وضعها الاحتلال وأخرى من السلطة الفلسطينية، على حد تعبيره.وفي السياق، قال المصدر: "منحة الموظفين ستصل خلال الأيام القادمة وسيتم توزيعها عليهم"، مضيفا: "صرف منحة الأسر المتعففة، يأتي تأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في المنحة القطرية التي ترسلها الشقيقة قطر لمساعدة شعبنا في ظل معاناته الصعبة".وأشار إلى أن السماح بدخول المنحة القطرية وصرفها لمستحقيها، جاءت بعد إرغام المقاومة الاحتلال وأعوانه على التسليم بقرارها وموقفها، مؤكداً في الوقت ذاته أن دخول المنحة القطرية تستوجب الشكل الجزيل لقطر وأميرها على مساعداتها للشعب الفلسطيني، والطلب باستمرارها دون معيقات.