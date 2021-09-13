خلال لقائه بينت.. السيسي: ندعم جهود تحقيق السلام استناداً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أنه عقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلًا عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع) المصري.



وأكد الرئيس دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة.



بدورها، قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: "مصر طلبت من إسرائيل وقف النشاط العسكري، وستعمل على منع إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وستساعد على حل قضية الأسرى الإسرائيليين لدى حماس".



رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة شرم الشيخ رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالى بينيت" وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور آيال هولاتا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي والفريق أول إلى جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء وشيمريت مائير كبيرة المستشارين والسفيرة الإسرائيلية بالقاهرة.