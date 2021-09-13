وقفات احتجاجية في أميركا تضامنا مع الأسرى

رام الله - دنيا الوطنشهدت الولايات المتحدة الأميركية، عدة فعاليات تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وألقى المشاركون خلال الوقفة في العاصمة واشنطن، عشرات الملاعق أمام مبنى السفارة الإسرائيلية تعبيرا عن تضامنهم مع الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وفي نيويورك، حمل المتظاهرون اللافتات والصور التي تظهر الأسرى الستة وتطالب بالافراج عنهم وعن كافة الاسرى، وانطلقت في مدينة شيكاغو قافلة مركبات جابت شوارع المدينة رفعت فيها الأعلام الفلسطينية.