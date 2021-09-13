شؤون فلسطينية

كيف علقت حركة حماس على عملية الطعن بالقدس؟

كيف علقت حركة حماس على عملية الطعن بالقدس؟
رام الله - دنيا الوطن
باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على لسان الناطق باسمها، عبد اللطيف القانوع، عملية الطعن والتي وقعت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، في محطة الحافلات المركزية بمدينة القدس، التي أسفرت عن إصابة ثلاثة مستوطنين 3، وما سبقها محاولة طعن في عتسيون، وسبقها قبل أيام عملية أخرى نفذها الطبيب المقدسي حازم  الجولاني بالقرب من باب المجلس.

وأكد القانوع في تصريحات له، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصاعد وتيرة عمليات الطعن في القدس المحتلة وإطلاق النار ومواجهات الغضب الشعبي المتزايدة  في الضفة والتظاهرات في غزة، تأتي في إطار انتفاضة الحرية التي أطلقها شعبنا الفلسطيني للتضامن مع الأسرى الأبطال ومواجهة عنجهية الاحتلال بحقهم، بحسب وكالة (الرأي) المحلية.

وقال: "إن استدامة الاشتباك مع الاحتلال الصهيوني وتصاعد وتيرة العمليات بمختلف الوسائل والأدوات هو الخيار الأمثل لمواجهة الاحتلال الصهيوني  وإجباره على وقف جرائمه بحق شعبنا وأسرانا في سجون الاحتلال".

واضاف القانوع: "إن الأسرى في سجون الاحتلال ليسوا ورقة ضعيفة أمام السجان الصهيوني لينفرد بهم، وإنما خلفهم شعب بأكمله سيواصل انتفاضة الحرية لإسنادهم وإنهاء معاناتهم، ووقف كل أشكال القمع والتنكيل بهم، ومنحهم كامل حقوقهم وتأمين حياة كريمة لهم السجون حتى تحريرهم".

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