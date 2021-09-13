شؤون فلسطينية

نقل أسرى قسم (3) بسجن جلبوع لمعتقل (شطة) بعد الاعتداء عليهم بالضرب

نقل أسرى قسم (3) بسجن جلبوع لمعتقل (شطة) بعد الاعتداء عليهم بالضرب
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مكتب إعلام الاسرى، أن أسرى قسم 3 في سجن جلبوع، الذين نقلوا لسجن شطة الملاصق له، تعرضوا للضرب والشتم والتنكيل، وتم وضعهم داخل الغرف دون أدنى مقومات للحياة.

وقال المكتب في تصريح له، مساء اليوم الثلاثاء: "الخطير في الاعتداء على أسرى قسم 3 في سجن جلبوع أن إدارة السجون وبإيعاز من منظومتها الأمنية أعدت قائمة بأسماء قيادات ورموز الأسرى واستدعتهم واحداً تلو الآخر وأهانتهم بشكل متعمد واعتدت عليهم بالضرب والشتم والإذلال".

وأضاف: "إدارة السجون تحاول تحميل أسرانا الأبطال مسئولية عجز وفشل المنظومة الأمنية الصهيونية والاستفراد بالأسرى من خلال إتخاذ جملة من القرارات والإجراءات العقابية بحقهم من تشتيت وقمع ونقل وإعلاق مرافق السجون"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وفي السياق، أكد مكتب إعلام الاسرى، أن الهيئة القيادية لأسرى حماس تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى، داعيا في الوقت ذاته كافة أبناء الشعب الفلسطيني وأحرار العالم إلى الاصطفاف خلف قضية الأسرى ونصرتهم في قضيتهم العادلة.

وطالب المؤسسات الدولية والقانونية ومؤسسات حقوق الإنسان، بالوقوف عند مسئولياتها وأخذ دورها الحقيقي والفاعل تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين.

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