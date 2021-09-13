هل سيكون قطاع غزة امام جولة قتال جديدة؟

رام الله - دنيا الوطنقال رام بن باراك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، عضو الكنيست: "ربما تكون هناك جولة قتال في غزة في المستقبل القريب".بدوره، قال يوآف غالنت، عضو الكنيست عن حزب (الليكود): "يبدو أن حماس والجهـاد تحاولان جرنا إلى صراع بطيء وطويل".من جانبه، قال يسرائيل كاتس، القيادي في حزب الليكود: "السنـوار لا يأبه بأي تهديدات تصدرها حكومة بينيت ويواصل إطلاق الصواريخ على سديروت".وأضاف: "بالنسبة للسنوار، يعتبر نفتالي بينت كتكوت لم ينبت له ريش، كل وعود بينت بتغيير السياسة وجعل حكم سديروت كحكم تل أبيب دفنت في الكثبان الرملية في غزة".وشهد قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، حالة من التوتر، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في القطاع، ردا على اطلاق صاروخ تجاه مستوطنة سديروت، أسفر عن إصابة سبعة مستوطنين.