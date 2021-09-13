الجهاد: العمليات الفدائية تعكس مدى الغضب الشعبي جراء سياسة الاحتلال بحق الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأكد داوود شهاب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن العمليات الفدائية في القدس والضفة الغربية، تعكس مدى الغضب الشعبي المتصاعد جراء سياسات الاحتلال العدوانية بحق الأسرى الفلسطينيين.وقال شهاب في تغريدة له عبر صفحته في موقع (تويتر)، تعقيباً على عمليات الطعن بالقدس والضفة: "سيدفع الاحتلال ثمناً لغطرسته وصلفه، وسيعلم أن الشعب الفلسطيني يمتلك من القدرة والإرادة ما يجعله أقوى عزيمة وإصراراً على مواجهة سياسات الإرهاب والعدوان التي تمارس بحقه"وأضاف: "أعمال المقاومة هي حقٌ مشروع للشعب الفلسطيني، ونحن نبارك ونساند هذا الفعل الجهادي ونوجه التحية لكل الثائرين في القدس والضفة وكل مكان، ونؤكد أن المقاومة هي النهج الأقدر على ردع الاحتلال وكسر شوكته".