فيديو: إصابة إسرائيلييْن بعملية طعن بمحطة الحافلات المركزية بالقدس





وأضافت بأن الجرحى في عملية الطعن في القدس في العشرينات من عمرهم وأحدهما طالب في مدرسة دينية.















بدورها، أكدت إذاعة جيش الاحتلال، بأن منفذ عملية الطعن هو شاب فلسطيني من سكان الخليل يبلغ من العمر 17 عاما، لافتة إلى أنه جرى اعتقال اثنين يشتبه بهم في مساعدته على تنفيذ الهجوم بالقرب من محطة الحافلات المركزية في القدس.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بإصابة مستوطن وجندي إسرائيلييْن، في عملية طعن بمحطة الحافلات المركزية بالقدس.