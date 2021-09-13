رضوان: التصعيد والعدوان لن يكسر شوكة شعبنا

قال د. إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، اليوم الاثنين، إن قصف الاحتلال لقطاع غزة يدلل على "حالة الارباك والتخبط التي يعيشها الكيان الصهيوني ومحاولة للتغطية على فشله وترميم صورته المهزوزة بعد العملية البطولية لأبطال نفق الحرية".





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذا التصعيد والعدوان لن يكسر شوكة شعبنا و"لن يوقف مسيرة التضامن مع أسرانا البواسل والاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن أي حماقة يرتكبها ضد أسرانا وشعبنا وستبقى المقاومة هي الدرع ولسيف المدافع عن شعبنا".

رام الله - دنيا الوطن