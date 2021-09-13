خوفاً من الصواريخ.. بلدية "سديروت" تصدر قراراً جديداً

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم رصد إطلاق صاروخ من القطاع تجاه الغلاف، تم اعتراضه بواسطة القبة الحديدية.



وفي السياق، أطلقت المقاومة الفلسطينية نيران مضاداتها الأرضية تجاه طائرات الاحتلال، في شمال وجنوب القطاع.



وقصفت طائرات الاحتلال، خمسة مواقع تابعة للمقاومة في شمال وجنوب القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.





رام الله - دنيا الوطنقال الصحفي الإسرائيلي، ألموغ بوكير، اليوم الاثنين: إن بلدية "سديروت" قرر إلغاء ثلاث فعاليات كانت مقررة اليوم وغداً، بسبب الخوف من إطلاق الصواريخ.وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين، صاروخاً تجاه مستوطنات الغلاف، رداً على الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال على مواقع بالقطاع.