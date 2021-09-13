السعودية تتبرع بـ5.3 مليون دولار لتوفير لقاحات (كورونا) للدول الإسلامية

رام الله - دنيا الوطنأفادت منظمة التعاون الإسلامي اليوم أن السعودية تبرعت ب 20 مليون ريال سعودي نحو (5.3 مليون دولار) لدعم التعاون الإسلامي لمواجهة فيروس (كورونا)، في (22) دولة من الدول الأعضاء.من جانبه قال يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: "إن التبرعات ستُحول لمركز الملك سلمان للإغاثة، بالإضافة إلى فتح حساب مخصص لمبادرة شراء اللقاحات للدول الفقيرة".وأضاف العثيمين: "أن المملكة ستواصل دعم الجهود الدولية لمواجهة آثار فيروس كورونا".