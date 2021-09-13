السعودية تتبرع بـ5.3 مليون دولار لتوفير لقاحات (كورونا) للدول الإسلامية
أفادت منظمة التعاون الإسلامي اليوم أن السعودية تبرعت ب 20 مليون ريال سعودي نحو (5.3 مليون دولار) لدعم التعاون الإسلامي لمواجهة فيروس (كورونا)، في (22) دولة من الدول الأعضاء.
من جانبه قال يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: "إن التبرعات ستُحول لمركز الملك سلمان للإغاثة، بالإضافة إلى فتح حساب مخصص لمبادرة شراء اللقاحات للدول الفقيرة".
وأضاف العثيمين: "أن المملكة ستواصل دعم الجهود الدولية لمواجهة آثار فيروس كورونا".
التعليقات