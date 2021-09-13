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فتح: قضية الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم "قضية وقصة شعب بأكمله"

فتح: قضية الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم "قضية وقصة شعب بأكمله"
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن شعبنا صامد وثابت في كل أماكن تواجده، خاصة جنين القسام معقل الثورة والثوار، رغم ما تتعرض له من حصار واعتقالات لذوي أسرانا البواسل ولمن تحرروا منهم.

وقال عضو المجلس الثوري للحركة، المتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي في بيان، اليوم الاثنين، إن قضية الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم، هي قضية وقصة شعب بأكمله يناضل من أجل حريته واستقلاله، وأن شعبنا موحد خلف أسراه البواسل، ويستمد قوته من إرادة الأسرى وعائلاتهم الصامدة، وشعبنا لا ينسى من ضحوا بحريتهم، من أجل كرامة وحرية شعب بأسره.

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