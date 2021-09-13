السيسي يلتقي نفتالي بينت في شرم الشيخ اليوم

ووفق ما أكدت الرئاسة المصرية، فإن لقاء السيسي وبينت يبحث جهود إعادة إحياء عملية السلام، والمستجدات الإقليمية والدولية.

وكان الصحفي، إيتاي بلومنتال، من صحيفة (يديعوت أحرونوت)، قال إن

وكان الصحفي، إيتاي بلومنتال، من صحيفة (يديعوت أحرونوت)، قال إن طائرة تابعة لشركة "إل عال" أقلعت مؤخراً متجهة إلى شرم الشيخ.

وهذه أول زيارة يقوم بها بينت لمصر منذ توليه مهام منصبه.





وتقول هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إنه لوحظ أن المصريين يريدون أن تحظى هذه الزيارة بتغطية إعلامية خلافاً لزيارات سابقة مع رؤساء وزراء إسرائيليين، حيث كان آخر لقاء علني بين الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، ورئيس الوزراء السابق، بينامين نتنياهو في شريم الشيخ عام 2010.





ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن مصادر مطلعة إن الاجتماع سيتناول المحاولة للتوصل الى تسوية في قطاع غزة ورغبة مصر في تعزيز مكان السلطة الفلسطينية.





كما يتوقع أن تثار قضية الأسرى الأربعة في قطاع غزة علما بان منسق قضية المفقودين يرون بلوم يرافق بينت في الزيارة كما تشارك في الاجتماع سفيرة إسرائيل في القاهرة، أميرة أورون.