مصر: فيضان نهر النيل العام الحالي أعلى من المتوسط





رام الله - دنيا الوطنأكد محمد عبدالعاطي، وزير الري المصري، أن فيضان نهر النيل هذا العام أعلى من المتوسط حتى اللحظة، مع استمرار نفس معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل خلال سبتمبر.وقال عبد العاطي، خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اليوم الأحد: "إن أجهزة الوزارة المعنية تواصل متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي"، وفق ما نقل موقع (العربية نت).كما أشار إلى استمرار نفس معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل خلال شهر أيلول/ سبتمبر الحالي، لافتاً إلى أن فيضان هذا العام أعلى من المتوسط حتى الآن، بالتزامن مع استمرار عملية الخفض التدريجي للتصرفات المائية خلال الفترة الحالية، مع تلبية الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.واطمأن الوزير على الموقف المائي الحالي وبمختلف المحافظات، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف بما يمكن المنظومة المائية من توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات.كما وجه بمواصلة الاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف.إلى ذلك، أكد الوزير المصري ضرورة رفع حالة الاستنفار بجميع إدارات الري والصرف والميكانيكا على مستوى البلاد، وذلك من خلال المتابعة الدورية والمستمرة لمناسيب وقطاعات وجسور كافة المجاري المائية والمحطات ووحدات الطوارئ.