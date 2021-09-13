مواطن غزي يناشد الرئيس محمود عباس لاستكمال علاجه بالخارج

ناشد المواطن الغزي أيمن حرارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بضرورة سفره وعلاجه بالخارج.





و يعاني حرارة من عدم الحركة و صعوبة بالغة في المشي وضمور بالعضلات، و إصابات في الحوض والكبد وتصلب بعضلات الأطراف السفلية، وحروق بالفخذ والبطن الأيسر، وذلك نتيجة لإصابته في العداون الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014.





و أيمن حرارة هو أب يعيل أسرة من 5 أفراد، ولا يمتلك أي مصدر دخل، بالإضافة إلى أنه لا يتناول أي دواء يخص حالته المرضية.





أيمن حرارة

0597091191