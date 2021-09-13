اللجنة الوطنية لدعم الأسرى: الصليب الأحمر الدولي مُطالب بزيارة الأسرى الأربعة الذين أُعيد اعتقالهم

رام الله - دنيا الوطننظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في نابلس صباح اليوم الاثنين الموافق 13/9/2021 زيارة عاجلة لهيئة الصليب الأحمر الدولي، تزامنا مع الأنباء التي صدرت عن إعلام الاحتلال حول نقل الأسير زكريا الزبيدي إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيلي، ومواصلة ستة أسرى إضرابهم عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري، جاء ذلك بحضور محمد حمدان امين سر حركة فتح في نابلس وعدد من اعضاء لجنة الاقليم، ومظفر ذوقان منسق اللجنة الوطنية لدعم الأسرى وعدد من اعضاء اللجنة الوطنية لدعم الاسرى.وقد سلمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى رسالتين عاجلتين للجنة الدولية للصليب الأحمر، الاولى طالبت هيئة الصليب الاحمر الدولي بزيارة عاجلة و طارئة للأسرى الأربعة زكريا الزبيدي ومحمود العارضة ومحمد العارضة ويعقوب قادري بعد إعادة اعتقالهم لمتابعة أوضاعهم الصحية خشية تعرضهم لتعذيب شديد، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.وفي الرسالة الثانية بينت اللجنة الوطنية لدعم الاسرى أنّ الأسير مقداد القواسمة من الخليل، والمضرب عن الطعام منذ (54) يومًا، يعاني أوضاعًا صحية صعبة أبرزها هزال وضعف شديدين حيث يقبع في سجن "عيادة الرملة" إلى جانب الأسيرين كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ (61) يومًا، والأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام لليوم الـ (36) على التوالي، وهشام أبو هواش لليوم (28) على التوالي، ورايق بشارات لليوم (23) وشادي أبو عكر لليوم (20( .وطالبت اللجنة هيئة الصليب الاحمر الدولي وجهات الاختصاص بضرورة بذل جهدًا مضاعفًا لحماية الأسرى من الحرب التي تشنها إدارة سجون الاحتلال بحقّهم.