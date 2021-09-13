14 حالة وفاة و2699 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 14 حالة وفاة و2699 إصابة بفيروس كورونا و1465 حالة تعاف جديدة خلال 24 ساعة الماضية.وسجلت الكيلة، في تقريرها حول الحالة الوبائية في فلسطين، 8 حالات وفاة في قطاع غزة، نتيجة الإصابة بالفيروس، حالتان في طولكرمـ 3 حالات في نابلس، حالة في سلفيت.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 201، قلقيلية 86، جنين 104، نابلس 230، طوباس 22، رام الله والبيرة 166، سلفيت 38، ضواحي القدس 16، أريحا والأغوار 16، بيت لحم 9، الخليل 22، مدينة القدس 352، قطاع غزة 1437".وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 162، قلقيلية 87، جنين 91، نابلس 189، طوباس 9، رام الله والبيرة 145، سلفيت 102، ضواحي القدس 6، أريحا والأغوار 9، بيت لحم 0، الخليل 7، مدينة القدس 71، قطاع غزة 587".ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 73 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 172 مريضاً، بينهم 15 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,226,283 بينهم 506,739 تلقوا الجرعتين من اللقاح.