شؤون فلسطينية

بحر: إنجاز المشروع الوطني التحرري لن يتم عبر وهم التسوية وإنما عبر البندقية الصادقة

بحر: إنجاز المشروع الوطني التحرري لن يتم عبر وهم التسوية وإنما عبر البندقية الصادقة
رام الله - دنيا الوطن
أكد د. أحمد بحر رئيس "تشريعي غزة" بالإنابة، أنه لا صوت يعلو فوق صوت الأسرى والمسرى، وهذا هو شعارنا المقدس، مشيراً إلى أن شعبنا الفلسطيني خاض معركة "سيف القدس" البطولية التي أذلت وقهرت عنجهية وطاغوت الاحتلال.

وقال د. بحر خلال كلمته في جلسة المجلس حول مستجدات أبطال نفق الحرية، وأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني إن "شعبنا الفلسطيني يخوض اليوم معركة الدفاع عن أسراه الأبطال الذين يشكلون أيقونة نضاله المتوهجة عبر العقود الماضية، والذين رفعوا هامات شعبنا وأمتنا وكل أحرار العالم عاليا رغم أنف الاحتلال".

وأضاف: أن ستة أسرى أبطال "هزوا الكيان الصهيوني من أقصاه إلى أقصاه حين انتصروا على قيد السجن والسجان، وانتزعوا حريتهم انتزاعاً من بين أنياب الاحتلال، ومرّغوا منظومته الأمنية في وحل العار، وجابوا السهول والوديان طلبا للحرية، ليغدو نفق الحرية الذي حفروه مُلهما لكل أحرار العالم".

وأكد أن "إعادة اعتقال الأسرى الأربعة الأبطال ليس نهاية المطاف، بل هو محطةٌ مهمةٌ من محطات الصراع الدامي مع الكيان الصهيوني، ويكفي فخرا وعزة أنهم اخترقوا أكثر السجون متانة وتحصناً، وأسقطوا هيبة السجون الصهيونية في نظر العالم إلى الأبد".

وبيّن أن الأسرى الستة زلزلوا بينيت وحكومته ومؤسسته العسكرية والأمنية والاستخبارية، وأوقفوا الكيان الصهيوني على رجل واحدة، ويكفي فخرا وعزة أنهم أشعلوا منارات الأمل والحرية في فضاءات عالمنا العربي والإسلامي، وأثبتوا واقعاً عملياً أن هذا الكيان هش هزيل لا يصمد أمام إرادة وعزم وعنفوان المجاهدين المناضلين الثائرين من أجل الحرية.

وأوضح أن عملية انتزاع الحرية وكسر القيد لأسرانا الستة الأبطال تتزامن مع الذكرى السنوية السادسة عشر لاندحار الاحتلال الصهيوني عن قطاع غزة عام 2005 رغم أنف شارون الذي قال نتساريم كتل أبيب، لتؤكد للعالم أجمع أن المقاومة وحدها هي الكفيلة بتحقيق الغلبة والانتصار على الاحتلال.

وأكد أن إنجاز المشروع الوطني التحرري لن يتم عبر وهم التسوية العبثية الهزيلة التي أضرت بشعبنا وقضيتنا طوال المرحلة الماضية، وإنما عبر البندقية الصادقة المخلصة التي توجه بوصلتها نحو صدور الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وجدد بحر العهد مع الله أولا ثم مع أبناء شعبنا على الوفاء لهؤلاء الأبطال الذين أفنوا أعمارهم وراء قضبان السجون، مؤكداً للعالم أجمع أن قضيتهم ستبقى على رأس سلم أولوياتنا الوطنية حتى تحريرهم وكسر قيودهم.

وشدد أن المقاومة الباسلة لن يغمض لها جفن إلا بإنجاز صفقة تبادل مشرفة تقرّ بها عيون وقلوب أسرانا الأبطال وكل أبناء شعبنا وأمتنا وكل أحرار العالم كما وعد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام بأن الأسرى الأربعة الأبطال والذين تم اعتقالهم سيكونون على رأس صفقة وفاء الأحرار (2) بإذن الله.

وأكد أن المجلس ولجنة الأسرى ووزارة شؤون الأسرى سيبقون في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات قضية الأسرى، وسيبذلون جهدهم لحشد ودعم وتأييد برلمانات العالم العربية والإسلامية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة لصالح قضية الأسرى العادلة، وخاصة نواب المجلس التشريعي المختطفين.

وشدد على أن المجلس سيعمل مع كل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية على تفعيل قضية الأسرى وإبقاء هذه القضية حيةً متقدةً في وجدان شعبنا وأمتنا حتى يتنسموا عبق الحرية وهم في أحضان أهليهم وذويهم وأبناء شعبهم.

أخبار ذات صلة

مواطن غزي يناشد الرئيس محمود عباس لاستكمال علاجه بالخارج

مواطن غزي يناشد الرئيس محمود عباس لاستكمال علاجه بالخارج

الجهاد الإسلامي: كل الاتفاقيات والمؤامرات لن تنتزع حقا من حقوق الشعب الفلسطيني

الجهاد الإسلامي: كل الاتفاقيات والمؤامرات لن تنتزع حقا من حقوق الشعب الفلسطيني

تيسير خالد: يائير لابيد يستسلم أمام بينت ويبدأ الترويج لأوهام السلام الاقتصادي

تيسير خالد: يائير لابيد يستسلم أمام بينت ويبدأ الترويج لأوهام السلام الاقتصادي

14 حالة وفاة و2699 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

14 حالة وفاة و2699 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

&#34;الديمقراطية&#34; تكشف ضعف إقبال فلسطينيي لبنان على لقاح (كورونا)

"الديمقراطية" تكشف ضعف إقبال فلسطينيي لبنان على لقاح (كورونا)

الجبهة الديمقراطية: التمسك بأوسلو بعد انهيار مشروعه &#34;سياسة عبثية&#34;

الجبهة الديمقراطية: التمسك بأوسلو بعد انهيار مشروعه "سياسة عبثية"

&#34;العدل&#34; بغزة تندد بحظر (فيسبوك) صفحتها الرسمية

"العدل" بغزة تندد بحظر (فيسبوك) صفحتها الرسمية

المفتي العام يحذر من دعوات جماعات الهيكل ضد المسجد الأقصى المبارك

المفتي العام يحذر من دعوات جماعات الهيكل ضد المسجد الأقصى المبارك

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مواطن غزي يناشد الرئيس محمود عباس لاستكمال علاجه بالخارج

مواطن غزي يناشد الرئيس محمود عباس لاستكمال علاجه بالخارج

الجهاد الإسلامي: كل الاتفاقيات والمؤامرات لن تنتزع حقا من حقوق الشعب الفلسطيني

الجهاد الإسلامي: كل الاتفاقيات والمؤامرات لن تنتزع حقا من حقوق الشعب الفلسطيني

اللجنة الوطنية لدعم الأسرى: الصليب الأحمر الدولي مُطالب بزيارة الأسرى الأربعة الذين أُعيد اعتقالهم

اللجنة الوطنية لدعم الأسرى: الصليب الأحمر الدولي مُطالب بزيارة الأسرى الأربعة الذين أُعيد اعتقالهم

تيسير خالد: يائير لابيد يستسلم أمام بينت ويبدأ الترويج لأوهام السلام الاقتصادي

تيسير خالد: يائير لابيد يستسلم أمام بينت ويبدأ الترويج لأوهام السلام الاقتصادي

&#34;الديمقراطية&#34; تكشف ضعف إقبال فلسطينيي لبنان على لقاح (كورونا)

"الديمقراطية" تكشف ضعف إقبال فلسطينيي لبنان على لقاح (كورونا)

بحر: إنجاز المشروع الوطني التحرري لن يتم عبر وهم التسوية وإنما عبر البندقية الصادقة

بحر: إنجاز المشروع الوطني التحرري لن يتم عبر وهم التسوية وإنما عبر البندقية الصادقة

الجبهة الديمقراطية: التمسك بأوسلو بعد انهيار مشروعه &#34;سياسة عبثية&#34;

الجبهة الديمقراطية: التمسك بأوسلو بعد انهيار مشروعه "سياسة عبثية"

&#34;العدل&#34; بغزة تندد بحظر (فيسبوك) صفحتها الرسمية

"العدل" بغزة تندد بحظر (فيسبوك) صفحتها الرسمية

منوعات

شاهد: سميرة سعيد تكشف تفاصيل من حياتها وموقف محرج تعرضت له

شاهد: سميرة سعيد تكشف تفاصيل من حياتها وموقف محرج تعرضت له

شاهد: ستيفاني صليبا تثير الجدل بظهورها بالحجاب

شاهد: ستيفاني صليبا تثير الجدل بظهورها بالحجاب

مصطفى شعبان يتعرض لانتقادات وهجوم كبير من جمهوره.. ما القصة؟

مصطفى شعبان يتعرض لانتقادات وهجوم كبير من جمهوره.. ما القصة؟

بعد وفاة والديها.. هل تستأنف دنيا سمير غانم تصوير &#34;عالم موازي&#34;؟

بعد وفاة والديها.. هل تستأنف دنيا سمير غانم تصوير "عالم موازي"؟

ما حقيقة وفاة الفنان محمد سعد؟

ما حقيقة وفاة الفنان محمد سعد؟

شاهد ماذا علقت شيرين رضا على مهرها من عمرو دياب

شاهد ماذا علقت شيرين رضا على مهرها من عمرو دياب

ليلى علوي تثير الجدل بملابس السباحة وتنفي هذا الأمر

ليلى علوي تثير الجدل بملابس السباحة وتنفي هذا الأمر

شاهد: أحمد العوضي يكشف تفاصيل مثيرة عما حدث لزوجته ياسمين

شاهد: أحمد العوضي يكشف تفاصيل مثيرة عما حدث لزوجته ياسمين

شاهد: روجينا تثير الجدل برقصها مع مغني شهير بفستان قصير

شاهد: روجينا تثير الجدل برقصها مع مغني شهير بفستان قصير

أصالة نصري تعلق رسميا على زواجها الثالث

أصالة نصري تعلق رسميا على زواجها الثالث

عربي

لبنان: الحكومة الجديدة تعقد أول اجتماعاتها بعد 13 شهراً من الفراغ السياسي

لبنان: الحكومة الجديدة تعقد أول اجتماعاتها بعد 13 شهراً من الفراغ السياسي

اليمن: احتجاجات واسعة في مدينة المكلا بسبب تدهور الأوضاع المعيشية

اليمن: احتجاجات واسعة في مدينة المكلا بسبب تدهور الأوضاع المعيشية

السعودية تُعلن عن 3 أوامر ملكية جديدة

السعودية تُعلن عن 3 أوامر ملكية جديدة

أول تصريح لجورج قرداحي بعد توليه منصب وزير الاعلام اللبناني

أول تصريح لجورج قرداحي بعد توليه منصب وزير الاعلام اللبناني