شؤون فلسطينية

"العدل" بغزة تندد بحظر (فيسبوك) صفحتها الرسمية

"العدل" بغزة تندد بحظر (فيسبوك) صفحتها الرسمية
رام الله - دنيا الوطن
نددت وزارة العدل، بغزة ما أقدمت عليه إدارة شركة (فيسبوك) من تعطيل لحساب الوزارة بسبب نشرها لبيان صحفي تستنكر فيه قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإعدام الطبيب الفلسطيني حازم الجولاني في القدس بدم بارد يوم الجمعة الماضي.

وكانت الوزارة نشرت بيانا صحفيا باللغتين العربية والإنجليزية الجمعة الماضية حول جريمة قتل الاحتلال للطبيب الفلسطيني دعت فيه المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المجرمين الذين يعبثون بدماء أبناء الشعب الفلسطيني.

واستهجنت وزارة العدل هذا العداء الصارخ والمتواصل من إدارة (فيسبوك) لأي محتوى فلسطيني مناهض للاحتلال الإسرائيلي المتناقض مع جميع القوانين والأعراف الدولية، وتعتبر ذلك تواطؤا مع هذا الاحتلال مما يعتبر مشاركة له في جرائمه التي أولها الاحتلال وتهجير شعب بأكمله وليس آخرها قتل الفلسطينيين يوميا بكل دم بارد.

وتابعت: وزارة العدل تطالب إدارة (فيسبوك) بالعدول عن هذا القرار المجحف والاعتذار للشعب الفلسطيني المظلوم، ووقف حظر المحتوى الفلسطيني بشكل تام.

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