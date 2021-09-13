آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية بغزة، اليوم الإثنين، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021.وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الرابعة + الخامسة حتى الرقم (100) من كشف رقم (30/2021)، منوهة على المسافرين التواجد في تمام الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.كشف المسافرين (30/2021):