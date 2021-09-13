شاهد: القوات الهندية تسحب دبابة (تي - 90) يدوياً

رام الله - دنيا الوطنشارك ما يزيد عن (20) شخص من العسكريين والمدنيين في تحريك دبابة (تي – 90 إس) روسية الصنع، يفوق وزنها (46000) كيلوغرام.وقامت القوات الهندية بهذا لغرض التدريب، وعرض القوة بتركيب حبال في مقدمة الدبابة، وسحبها لمختلف الحواجز وحتى تحقق قفزات إلى مسافة تبلغ العديد من الأمتار، وفق (روسيا اليوم).يذكر أن دبابة (Bhishma تي – 90) غالبا ما تشارك في العروض العسكرية لاستعراض قدرة القوات البرية الهندية.وغالبا ما تشارك الدبابات نفسها في إجلاء المدرعات، وأحيانا تشارك في ذلك بضع دبابات إذا راوحت مدرعة في المكان في نهر أو مستنقع.