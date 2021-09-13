شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": محاولات الاحتلال شق وحدة الشعب الفلسطيني لن تنجح

"الديمقراطية": محاولات الاحتلال شق وحدة الشعب الفلسطيني لن تنجح
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه، «لطالما سعى الاحتلال الإسرائيلي وبكل السبل إلى زرع الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني خدمة لأجندته التي تهدف إلى حرف البوصلة وإضعاف مجابهته وتكريس احتلاله للأرض الفلسطينية، إلا أن الشعب الفلسطيني قد افشل كافة مخططات الاحتلال، وهذا ما تجلى بشكل كبير في هبة أيار دفاعاً عن القدس، والتي انخرط فيها شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس والداخل المحتل عام 1948 وقطاع غزة والشتات، مما أذهل العالم وأصاب الاحتلال بالصدمة بسبب المشاركة الواسعة والمميزة لجماهيرنا في المناطق المحتلة عام 1948، لأنها جاءت على النقيض من محاولات طمس هويتهم وانتمائهم العربي الفلسطيني التي انتهجها على مدار 72 عاماً».

وأضافت الجبهة «لقد استغل الاحتلال عملية اعتقال الأسيرين البطلين (محمود العارضة ويعقوب قادري) في مدينة الناصرة، من أجل توجيه ضربة إلى وحدة شعبنا الفلسطيني وزرع الفتنة بين صفوفه، من خلال ادعائه بان أحد المواطنين النصراويين هو الذي قام بإبلاغ الشرطة عنهم مما أدى إلى اعتقالهم، علماً أن هكذا إشاعة وكذبة لم ترد إلا على لسان الشرطة ووسائل الإعلام الإسرائيلية، في محاولة مكشوفة لإشاعة البلبلة بين صفوف شعبنا، وحرف البوصلة عن مجابهة الاحتلال الأمر الذي لا ينطلي على شعبنا وقواه الحية».

وأوضحت الجبهة «بدلاً من مجابهة هذا الادعاء، فإن البعض وعلى وسائل التواصل الاجتماعي راح يروج لهذه الادعاءات ويغذيها، بل ووصل الأمر إلى حد تهديد أهالي الناصرة ومنعهم من دخول الضفة الغربية المحتلة وخاصة مدينة جنين، متجاهلين تاريخ الناصرة وشعبها، الذي طالما دفع الثمن الباهظ من قمع السلطات الإسرائيلية وتمييزها المقصود ضد بلدية الناصرة وتقليص موازنتها، بسبب مواقفها وأهاليها المناهضة للاحتلال وسياساته، خاصة في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، وضد التمييز العنصري تجاه شعبنا في الداخل المحتل عام 48 ومن أجل المساواة، مما دفعها إلى تنظيم المخيمات الصيفية التطوعية من أجل التخفيف من آثار السياسة العنصرية الإسرائيلية ومن الضائقة المالية التي تمر بها، والتي كان لشبان وشابات الضفة الغربية وقطاع غزة مشاركة فاعلة فيها».

ونوهت الجبهة إلى أنه "صحيح ربما يكون هناك بعض المتعاونين مع أجهزة مخابرات الاحتلال في مدينة الناصرة، مثلما هم موجودون في كل مكان، ولكن التعميم ووصم مدينة بكاملها أمر آخر من شأنه أن يلحق الأذى بنسيجنا الاجتماعي، ويوجه ضربة إلى وحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، خاصة هذه الأيام التي نواجه فيها الهجمة الشرسة على أسرانا البواسل في سجون الاحتلال بالإضافة إلى الاستيطان، وتهويد القدس وحصار غزة وغيرها من الاعتداءات".

ودعت الجبهة إلى التمسك بوحدة شعبنا والحفاظ عليها وتعزيزها بدلاً من هذه الحملة على أهالي مدينة الناصرة، وخاصة أن أهم درس تعلمه شعبنا بعد هبة أيار وكل مراحل الكفاح ضد الاحتلال، أن الوحدة بين كل مكونات الشعب  الفلسطيني هي وحدها الكفيلة بإلحاق الهزيمة بمخططات الاحتلال، هذه الوحدة والمجابهة التي كان لشعبنا في المناطق المحتلة عام 48 دوراً استثنائياً فيها، وخاصة لشعبنا وأهلنا في مدينة الناصرة الأبية.

أخبار ذات صلة

مواطن غزي يناشد الرئيس محمود عباس لاستكمال علاجه بالخارج

مواطن غزي يناشد الرئيس محمود عباس لاستكمال علاجه بالخارج

الجهاد الإسلامي: كل الاتفاقيات والمؤامرات لن تنتزع حقا من حقوق الشعب الفلسطيني

الجهاد الإسلامي: كل الاتفاقيات والمؤامرات لن تنتزع حقا من حقوق الشعب الفلسطيني

تيسير خالد: يائير لابيد يستسلم أمام بينت ويبدأ الترويج لأوهام السلام الاقتصادي

تيسير خالد: يائير لابيد يستسلم أمام بينت ويبدأ الترويج لأوهام السلام الاقتصادي

14 حالة وفاة و2699 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

14 حالة وفاة و2699 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

&#34;الديمقراطية&#34; تكشف ضعف إقبال فلسطينيي لبنان على لقاح (كورونا)

"الديمقراطية" تكشف ضعف إقبال فلسطينيي لبنان على لقاح (كورونا)

بحر: إنجاز المشروع الوطني التحرري لن يتم عبر وهم التسوية وإنما عبر البندقية الصادقة

بحر: إنجاز المشروع الوطني التحرري لن يتم عبر وهم التسوية وإنما عبر البندقية الصادقة

الجبهة الديمقراطية: التمسك بأوسلو بعد انهيار مشروعه &#34;سياسة عبثية&#34;

الجبهة الديمقراطية: التمسك بأوسلو بعد انهيار مشروعه "سياسة عبثية"

&#34;العدل&#34; بغزة تندد بحظر (فيسبوك) صفحتها الرسمية

"العدل" بغزة تندد بحظر (فيسبوك) صفحتها الرسمية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مواطن غزي يناشد الرئيس محمود عباس لاستكمال علاجه بالخارج

مواطن غزي يناشد الرئيس محمود عباس لاستكمال علاجه بالخارج

الجهاد الإسلامي: كل الاتفاقيات والمؤامرات لن تنتزع حقا من حقوق الشعب الفلسطيني

الجهاد الإسلامي: كل الاتفاقيات والمؤامرات لن تنتزع حقا من حقوق الشعب الفلسطيني

اللجنة الوطنية لدعم الأسرى: الصليب الأحمر الدولي مُطالب بزيارة الأسرى الأربعة الذين أُعيد اعتقالهم

اللجنة الوطنية لدعم الأسرى: الصليب الأحمر الدولي مُطالب بزيارة الأسرى الأربعة الذين أُعيد اعتقالهم

تيسير خالد: يائير لابيد يستسلم أمام بينت ويبدأ الترويج لأوهام السلام الاقتصادي

تيسير خالد: يائير لابيد يستسلم أمام بينت ويبدأ الترويج لأوهام السلام الاقتصادي

&#34;الديمقراطية&#34; تكشف ضعف إقبال فلسطينيي لبنان على لقاح (كورونا)

"الديمقراطية" تكشف ضعف إقبال فلسطينيي لبنان على لقاح (كورونا)

بحر: إنجاز المشروع الوطني التحرري لن يتم عبر وهم التسوية وإنما عبر البندقية الصادقة

بحر: إنجاز المشروع الوطني التحرري لن يتم عبر وهم التسوية وإنما عبر البندقية الصادقة

الجبهة الديمقراطية: التمسك بأوسلو بعد انهيار مشروعه &#34;سياسة عبثية&#34;

الجبهة الديمقراطية: التمسك بأوسلو بعد انهيار مشروعه "سياسة عبثية"

&#34;العدل&#34; بغزة تندد بحظر (فيسبوك) صفحتها الرسمية

"العدل" بغزة تندد بحظر (فيسبوك) صفحتها الرسمية

منوعات

شاهد: سميرة سعيد تكشف تفاصيل من حياتها وموقف محرج تعرضت له

شاهد: سميرة سعيد تكشف تفاصيل من حياتها وموقف محرج تعرضت له

شاهد: ستيفاني صليبا تثير الجدل بظهورها بالحجاب

شاهد: ستيفاني صليبا تثير الجدل بظهورها بالحجاب

مصطفى شعبان يتعرض لانتقادات وهجوم كبير من جمهوره.. ما القصة؟

مصطفى شعبان يتعرض لانتقادات وهجوم كبير من جمهوره.. ما القصة؟

بعد وفاة والديها.. هل تستأنف دنيا سمير غانم تصوير &#34;عالم موازي&#34;؟

بعد وفاة والديها.. هل تستأنف دنيا سمير غانم تصوير "عالم موازي"؟

ما حقيقة وفاة الفنان محمد سعد؟

ما حقيقة وفاة الفنان محمد سعد؟

شاهد ماذا علقت شيرين رضا على مهرها من عمرو دياب

شاهد ماذا علقت شيرين رضا على مهرها من عمرو دياب

ليلى علوي تثير الجدل بملابس السباحة وتنفي هذا الأمر

ليلى علوي تثير الجدل بملابس السباحة وتنفي هذا الأمر

شاهد: أحمد العوضي يكشف تفاصيل مثيرة عما حدث لزوجته ياسمين

شاهد: أحمد العوضي يكشف تفاصيل مثيرة عما حدث لزوجته ياسمين

شاهد: روجينا تثير الجدل برقصها مع مغني شهير بفستان قصير

شاهد: روجينا تثير الجدل برقصها مع مغني شهير بفستان قصير

أصالة نصري تعلق رسميا على زواجها الثالث

أصالة نصري تعلق رسميا على زواجها الثالث

عربي

لبنان: الحكومة الجديدة تعقد أول اجتماعاتها بعد 13 شهراً من الفراغ السياسي

لبنان: الحكومة الجديدة تعقد أول اجتماعاتها بعد 13 شهراً من الفراغ السياسي

اليمن: احتجاجات واسعة في مدينة المكلا بسبب تدهور الأوضاع المعيشية

اليمن: احتجاجات واسعة في مدينة المكلا بسبب تدهور الأوضاع المعيشية

السعودية تُعلن عن 3 أوامر ملكية جديدة

السعودية تُعلن عن 3 أوامر ملكية جديدة

أول تصريح لجورج قرداحي بعد توليه منصب وزير الاعلام اللبناني

أول تصريح لجورج قرداحي بعد توليه منصب وزير الاعلام اللبناني