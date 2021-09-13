سرحان: نتوقع بدء إعادة الإعمار مطلع أكتوبر المقبل من المنحة القطرية

رام الله - دنيا الوطنقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان: إنهم بدؤوا بإرسال رسائل للمواطنين بتجهيز المخططات، لبدء الإعمار، متوقعا أن نبدأ الإعمار مطلع شهر أكتوبر من المنحة القطرية.وأضاف سرحان، لإذاعة (القدس) أن عملية الإعمار مرتبطة بشكل مباشر بالأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى عدم وجود ضمانات على استمرار إدخال مواد البناء.وأفاد بأن حركة المعابر هذه الأيام أفضل من الأيام السابقة، ومواد البناء تدخل ولكن ليس هناك من يضمن العدو، متابعًا بالقول: "أتوقع أن تبدأ إجراءات إزالة برج الجوهرة خلال عشرة أيام بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وربما تستمر عملية الإزالة لشهرين".وأوضح أن إزالة البرج وهو في موقع استراتيجي سوف يؤثر على المنطقة، ولذلك تم التنسيق مع الجهات المختصة بحيث يكون هناك خطة لتحويل السير إلى شوارع بديلة.وأشار إلى أنه تم الاتفاق على خطة مع الجهات المعنية، والوزارة بصدد اعتمادها من الجهات المنفذة.