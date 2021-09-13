شؤون فلسطينية

بسبب العنف الجسدي واللفظي.. مجدلاني يقرر إخلاء النزلاء من جمعية بيت الأجداد بدير الغصون

بسبب العنف الجسدي واللفظي.. مجدلاني يقرر إخلاء النزلاء من جمعية بيت الأجداد بدير الغصون
وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
أصدر وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ، تعليماته بإخلاء المسنين النزلاء في "جمعية بيت الأجداد لرعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة" الواقع في بلدة دير الغصون في محافظة طولكرم وذلك بعد ثبوت تعرض المسنين النزلاء في البيت للعنف الجسدي واللفظي  من قبل رئيس الجمعية وبعض العاملين فيها اضافة لحرمان المسنين من وجبات الطعام.

ويأتي القرار بناءً على النتائج الصادرة عن لجنة التحقيق التي شكلها وزير التنمية بعد ورود معلومات لمديرية التنمية الاجتماعية في طولكرم من قبل محافظة طولكرم (لجنة السلامة العامة) ،  وقد ثبت بشكل قطعي ممارسة العنف وسوء المعاملة الممنهج في الجمعية، رغم الزيارات المكثفة التي أجراها مرشدو المديرية وتحذيراتهم بشأن تصويب الأوضاع في الجمعية. 

وقال وزير التنمية د. مجدلاني "ان الوزارة أوقفت شراء الخدمة من الجمعية لارتكابها العديد من التجاوزات والمخالفات بحق المسنين."

وتابع الوزير " تم نقل المسنين البالغ عددهم 35 مسناً ومسنة بالتعاون مع شرطة محافظة طولكرم والأمن الوطني وإسعاف جمعية الهلال الاحمر والخدمات الطبية إلى عدد من الجمعيات الأخرى لضمان حصولهم على أفضل الخدمات وحفظ كرامتهم.

وأوعز الوزير د. مجدلاني بإحالة الملف الى الادارة العامة للشؤون القانونية من أجل ملاحقة المتورطين في الاساءة ومن ثم التوجه للنيابة العامة فالقضاء الفلسطيني وفقاً للتوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق.    

 

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