وزير إسرائيلي: الأسيران الهربان من جلبوع أو أحدهما يتواجد في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن سلطات الاحتلال مستمرة في مواصلة البحث عن الأسيرين الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع.وأعرب وزير الأمن الداخلي عومير بار ليف عن قناعته بأنه سيتم اعادة اعتقالهما في نهاية المطاف رغم ان العملية قد تستغرق فترة غير قصيرة من الزمن.وفي حديث لهيئة البث الإسرائيلي (مكان) فقد اعرب الوزير بار ليف عن اعتقاده بان احد الأسيرين او كليهما داخل الضفة الغربية.وبحسب الهيئة "ستكون مسالة هروب الأسرى الستة وما تشمله من تقصيرات في صلب مداولات لجنة الامن الداخلي التابعة للكنيست اليوم".