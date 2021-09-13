برئاسة المحمود.. وفد إعلامي فلسطيني يلتقي وزير الإعلام الأردني

وشدد المحمود على ضرورة العمل الإعلامي الجاد للاستفادة من التطورات الهائلة على صعيد الاعلام في سبيل تشكيل حامل إعلامي يتسع بجدارة للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ويستطيع نقلها الى العالم .



ومن جانبه أشاد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر بالإعلام الأردني وحرصه على جعل القضية الفلسطينية العنوان الرئيسي بالنسبة لكافة قضاياه ومعالجاته ، وأكد على استعداد النقابة لدعم كافة الخطوات المتعلقة بتطوير المشهد الإعلامي العربي بما يخدم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.





كما شدد أبو بكر على جهوزية النقابة للمشاركة الفاعلة في أية

خطوات من شأنها تفعيل وتطوير عمل الآلة الإعلامية والحفاظ على تقديم الحقيقة ضمن توسيع مساحات الحرية .



وحضر اللقاء نقيب الصحفيين الأردنيين ينال برماوي ورئيس لجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب عبد الوهاب زغيلات والإعلامي نضال منصور مدير مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية في الاْردن.







رام الله - دنيا الوطنالتقى وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود ونقيب الصحفيين ناصر ابو بكر وزير الاعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية صخر دودين في مقر رئاسة الوزراء في عمان خلال الساعات الماضية ، وركز اللقاء على البحث في سبل تطوير المشهد الإعلامي العربي ومكانة القضية الفلسطينية فيه، إضافة الى استعراض دور الاعلام الفلسطيني والأردني خصوصاً فيما يتصل بالإعلام الجديد وتطوراته الهائلة وما فرضه من قواعد وآليات جديدة ، الى جانب الدفاع عن المحتوى في مواجهة الادعاءات والمزاعم التي تهدف الى المساس بحقيقة الرواية العربية واستهداف فلسطين والقضية الفلسطينية وموقعها المركزي بالنسبة للأمة العربية ومنزلتها العليا في الوجدان العربي .وفي هذا الإطار أكد وزير الاعلام الأردني على ضرورة العمل من اجل المساهمة في صياغة المشهد الإعلامي العربي الذي يتوافق مع التطورات الجديدة في ظل ثورة المعلومات.وفي الإطار ذاته نقل وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود رسالة من نائب رئيس الوزراء وزير الاعلام نبيل أبو أردينة أشاد خلالها بالدور الذي يلعبه الإعلام الأردني في كل ما يتصل بالقضية الفلسطينية وأشار الى أن ذلك يستند الى روابط الأخوة وروح المحبة التي تسود العلاقة بين فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية.