شؤون فلسطينية

"الاقتصاد": مؤشر دمغ الذهب يسجل ارتفاعاً بنسبة 245% الشهر المنصرم

"الاقتصاد": مؤشر دمغ الذهب يسجل ارتفاعاً بنسبة 245% الشهر المنصرم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الإثنين، إن مؤشر دمغ المعادن الثمينة، سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 245% خلال شهر آب/أغسطس المنصرم، مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2020.

ووفق بيانات مديرية المعادن الثمينة، فقد بلغت كمية الذهب الواردة لأغراض الدمغ نحو طن وخمسمائة وثمانين كيلوغراما تقريبا، في حين بلغت الإيرادات نحو مليون وأربعمائة وتسعون ألف شيقل تقريبا.

وأظهرت البيانات ارتفاعا في الكميات الواردة إلى المديرية بنسبة 245%، وفي الإيرادات المحققة بنسبة 229% عن الشهر نفسه من العام السابق، الذي عانى من الآثار السلبية لجائحة (كورونا) وما نتج عنها من تراخ في الأسواق بشكل عام، لا سيما المعدن النفيس.

وسجل متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر آب (1783 دولارا)، انخفاضا بنسبة 9.5%، مقارنة مع الشهر ذاته من العام المنصرم، حيث سجل فيه متوسط سعر الأونصة (1968) دولارا.

وأشار تقرير المديرية إلى تنفيذ طواقم الرقابة والتفتيش خلال الشهر المنصرم 17 جولة تفتيشية، شملت 43 محلا ومصنعا.

أخبار ذات صلة

&#34;الديمقراطية&#34;: محاولات الاحتلال شق وحدة الشعب الفلسطيني لن تنجح

"الديمقراطية": محاولات الاحتلال شق وحدة الشعب الفلسطيني لن تنجح

112 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

112 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

سرحان: نتوقع بدء إعادة الإعمار مطلع أكتوبر المقبل من المنحة القطرية

سرحان: نتوقع بدء إعادة الإعمار مطلع أكتوبر المقبل من المنحة القطرية

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لوباء (كورونا)

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لوباء (كورونا)

بسبب العنف الجسدي واللفظي.. مجدلاني يقرر إخلاء النزلاء من جمعية بيت الأجداد بدير الغصون

بسبب العنف الجسدي واللفظي.. مجدلاني يقرر إخلاء النزلاء من جمعية بيت الأجداد بدير الغصون

وزير إسرائيلي: الأسيران الهربان من جلبوع أو أحدهما يتواجد في الضفة الغربية

وزير إسرائيلي: الأسيران الهربان من جلبوع أو أحدهما يتواجد في الضفة الغربية

برئاسة المحمود.. وفد إعلامي فلسطيني يلتقي وزير الإعلام الأردني

برئاسة المحمود.. وفد إعلامي فلسطيني يلتقي وزير الإعلام الأردني

اشتية: إسرائيل تتحدث عن خطة الاقتصاد مقابل الأمن لقطاع غزة

اشتية: إسرائيل تتحدث عن خطة الاقتصاد مقابل الأمن لقطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

112 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

112 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لوباء (كورونا)

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لوباء (كورونا)

برئاسة المحمود.. وفد إعلامي فلسطيني يلتقي وزير الإعلام الأردني

برئاسة المحمود.. وفد إعلامي فلسطيني يلتقي وزير الإعلام الأردني

غزة: موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم

غزة: موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم

&#34;الاقتصاد&#34;: مؤشر دمغ الذهب يسجل ارتفاعاً بنسبة 245% الشهر المنصرم

"الاقتصاد": مؤشر دمغ الذهب يسجل ارتفاعاً بنسبة 245% الشهر المنصرم

آليات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شمال بيت لاهيا

آليات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شمال بيت لاهيا

الاحتلال يعتقل ناشطا في المقاومة الشعبية ببلدة نعلين غرب رام الله

الاحتلال يعتقل ناشطا في المقاومة الشعبية ببلدة نعلين غرب رام الله

&#34;الضمير&#34; تطالب بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام بغزة

"الضمير" تطالب بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام بغزة

منوعات

شاهد: سميرة سعيد تكشف تفاصيل من حياتها وموقف محرج تعرضت له

شاهد: سميرة سعيد تكشف تفاصيل من حياتها وموقف محرج تعرضت له

شاهد: ستيفاني صليبا تثير الجدل بظهورها بالحجاب

شاهد: ستيفاني صليبا تثير الجدل بظهورها بالحجاب

مصطفى شعبان يتعرض لانتقادات وهجوم كبير من جمهوره.. ما القصة؟

مصطفى شعبان يتعرض لانتقادات وهجوم كبير من جمهوره.. ما القصة؟

بعد وفاة والديها.. هل تستأنف دنيا سمير غانم تصوير &#34;عالم موازي&#34;؟

بعد وفاة والديها.. هل تستأنف دنيا سمير غانم تصوير "عالم موازي"؟

ما حقيقة وفاة الفنان محمد سعد؟

ما حقيقة وفاة الفنان محمد سعد؟

شاهد ماذا علقت شيرين رضا على مهرها من عمرو دياب

شاهد ماذا علقت شيرين رضا على مهرها من عمرو دياب

ليلى علوي تثير الجدل بملابس السباحة وتنفي هذا الأمر

ليلى علوي تثير الجدل بملابس السباحة وتنفي هذا الأمر

شاهد: أحمد العوضي يكشف تفاصيل مثيرة عما حدث لزوجته ياسمين

شاهد: أحمد العوضي يكشف تفاصيل مثيرة عما حدث لزوجته ياسمين

شاهد: روجينا تثير الجدل برقصها مع مغني شهير بفستان قصير

شاهد: روجينا تثير الجدل برقصها مع مغني شهير بفستان قصير

أصالة نصري تعلق رسميا على زواجها الثالث

أصالة نصري تعلق رسميا على زواجها الثالث

عربي

لبنان: الحكومة الجديدة تعقد أول اجتماعاتها بعد 13 شهراً من الفراغ السياسي

لبنان: الحكومة الجديدة تعقد أول اجتماعاتها بعد 13 شهراً من الفراغ السياسي

اليمن: احتجاجات واسعة في مدينة المكلا بسبب تدهور الأوضاع المعيشية

اليمن: احتجاجات واسعة في مدينة المكلا بسبب تدهور الأوضاع المعيشية

السعودية تُعلن عن 3 أوامر ملكية جديدة

السعودية تُعلن عن 3 أوامر ملكية جديدة

أول تصريح لجورج قرداحي بعد توليه منصب وزير الاعلام اللبناني

أول تصريح لجورج قرداحي بعد توليه منصب وزير الاعلام اللبناني