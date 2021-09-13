كوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ (كروز) جديدة طويلة المدى

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كوريا الشمالية اليوم الإثنين، أنها أجرت بنجاح تجارب إطلاق صاروخ جديد طويل المدى من طراز(كروز) خلال نهاية الأسبوع، الأمر الذي أثار خوف وقلق واشنطن إزاء التهديدات التي يشكلها ذلك على الدول المجاورة.وقال البنتاغون في بيان إنّ: "هذا النشاط يؤكّد استمرار كوريا الشماليّة في تطوير برنامجها النووي والتهديدات التي يُمثّلها ذلك لجيرانها والمجتمع الدولي"، وفق إذاعة (مونت كارلو الدولية).وأجريت تلك التجارب السبت والأحد وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، وكانت عمليّات إطلاق الصواريخ السابقة التي قامت بها كوريا الشمالية في آذار/مارس الماضي، في بحر اليابان، فُسّرت على أنّها إشارة تحدٍّ لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.وعبرت الصواريخ التي نشرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية صوراً لها، مسارا طوله 1500 كيلومتر قبل أن تبلغ هدفها الذي لم تُحدّده الوكالة متحدثة عن "أسلحة استراتيجية ذات أهمية كبرى".وأوضحت الوكالة الرسمية الكورية الشمالية أن فاعلية نظام التسلح هذا أثبتت تفوقها، مشيرة إلى "سلاح رادع" يهدف الى التصدي للمناورات العسكرية لقوى معادية.وقال بيان القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ: "إن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الوضع وتتشاور عن كثب مع حلفائنا وشركائنا".وأجرت كوريا الشمالية تجارب نووية عدة، واختبرت بنجاح صواريخ باليستية قادرة على بلوغ الولايات المتحدة.وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب حزمة قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.