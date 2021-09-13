عربي

اليمن: احتجاجات واسعة في مدينة المكلا بسبب تدهور الأوضاع المعيشية

اليمن: احتجاجات واسعة في مدينة المكلا بسبب تدهور الأوضاع المعيشية
جانب من الاحتجاجات في اليمن
رام الله - دنيا الوطن
عمًت احتجاجات واسعة، أمس الأحد، في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت الغنية بالنفط شرق اليمن، وذلك بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات العامة.

وقال موقع (الخط الساخن) عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن المحتجين أغلقوا شوارع رئيسية بإحراقهم الإطارات وسد شوارعها بالأحجار، مما أدت إلى عرقلة حركة السير في المدينة.

وأضاف الموقع أن المحتجين أغلقوا محال تجارية ومدارس في المدينة رافعين لافتات تندد بما وصلت عليه الأوضاع المعيشية والخدمية.

وأشار إلى أن المطالب التي طالب بها المحتجين تحسين الأوضاع المعيشية، منددين بالفساد الحكومي وضعف الخدمات لا سيّما الكهرباء وغلاء الأسعار الناتجة عن انهيار العملة المحلية.

يذكر أن في حزيران/يونيو الماضي، أضرم محتجون على انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، النار في بوابة إذاعة المكلا الحكومية، الذي يضم مكاتب حكومية، في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.






أخبار ذات صلة

السعودية تُعلن عن 3 أوامر ملكية جديدة

السعودية تُعلن عن 3 أوامر ملكية جديدة

أول تصريح لجورج قرداحي بعد توليه منصب وزير الاعلام اللبناني

أول تصريح لجورج قرداحي بعد توليه منصب وزير الاعلام اللبناني

اليمن يسجل ثاني أكبر حصيلة إصابات ووفيات بـ(كورونا)

اليمن يسجل ثاني أكبر حصيلة إصابات ووفيات بـ(كورونا)

وزير خارجية قطر يلتقي قيادة &#34;طالبان&#34; في كابل

وزير خارجية قطر يلتقي قيادة "طالبان" في كابل

الجيش السوداني ينفي محاولة انقلاب في البلاد

الجيش السوداني ينفي محاولة انقلاب في البلاد

حادث سير مروع في مصر يسفر عن قتلى وجرحى

حادث سير مروع في مصر يسفر عن قتلى وجرحى

العراق: القبض على 21 مسلحاً قرب الحدود مع سوريا

العراق: القبض على 21 مسلحاً قرب الحدود مع سوريا

ما السر وراء ظهور المياه الحمراء في منطقة البحر الميت؟

ما السر وراء ظهور المياه الحمراء في منطقة البحر الميت؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ناشطا في المقاومة الشعبية ببلدة نعلين غرب رام الله

الاحتلال يعتقل ناشطا في المقاومة الشعبية ببلدة نعلين غرب رام الله

&#34;الضمير&#34; تطالب بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام بغزة

"الضمير" تطالب بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام بغزة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات طالت أقارب لأسرى (جلبوع)

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات طالت أقارب لأسرى (جلبوع)

قطاع غزة: 14 إصابة في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: 14 إصابة في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

&#34;الشخصيات المستقلة&#34; تشارك بفعاليات صمود أسرى الحرية

"الشخصيات المستقلة" تشارك بفعاليات صمود أسرى الحرية

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

المقاومة تطلق صاروخاً من القطاع رداً على غارات الاحتلال

المقاومة تطلق صاروخاً من القطاع رداً على غارات الاحتلال

الاحتلال يقصف عدة مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة

الاحتلال يقصف عدة مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة

منوعات

شاهد ماذا علقت شيرين رضا على مهرها من عمرو دياب

شاهد ماذا علقت شيرين رضا على مهرها من عمرو دياب

ليلى علوي تثير الجدل بملابس السباحة وتنفي هذا الأمر

ليلى علوي تثير الجدل بملابس السباحة وتنفي هذا الأمر

شاهد: أحمد العوضي يكشف تفاصيل مثيرة عما حدث لزوجته ياسمين

شاهد: أحمد العوضي يكشف تفاصيل مثيرة عما حدث لزوجته ياسمين

شاهد: روجينا تثير الجدل برقصها مع راغب علامة على المسرح

شاهد: روجينا تثير الجدل برقصها مع راغب علامة على المسرح

أصالة نصري تعلق رسميا على زواجها الثالث

أصالة نصري تعلق رسميا على زواجها الثالث

شاهد: خالد الصاوي على العلن يعترف بالإدمان والتفكير بالانتحار

شاهد: خالد الصاوي على العلن يعترف بالإدمان والتفكير بالانتحار

ما حقيقة إجراء محمد رمضان عملية تجميل؟

ما حقيقة إجراء محمد رمضان عملية تجميل؟

شاهد: زوج منة عرفة يحدث ضجة بصورته مع زوجته الثانية

شاهد: زوج منة عرفة يحدث ضجة بصورته مع زوجته الثانية

شاهد كيف ردت شيماء علي على متابِعة وصفتها بـ&#34;الحيوانة&#34;

شاهد كيف ردت شيماء علي على متابِعة وصفتها بـ"الحيوانة"

شاهد: ميلاد يوسف يثير الجدل بتغير شكله بشكل جذري في الموصل

شاهد: ميلاد يوسف يثير الجدل بتغير شكله بشكل جذري في الموصل

عربي

اليمن: احتجاجات واسعة في مدينة المكلا بسبب تدهور الأوضاع المعيشية

اليمن: احتجاجات واسعة في مدينة المكلا بسبب تدهور الأوضاع المعيشية

السعودية تُعلن عن 3 أوامر ملكية جديدة

السعودية تُعلن عن 3 أوامر ملكية جديدة

أول تصريح لجورج قرداحي بعد توليه منصب وزير الاعلام اللبناني

أول تصريح لجورج قرداحي بعد توليه منصب وزير الاعلام اللبناني

اليمن يسجل ثاني أكبر حصيلة إصابات ووفيات بـ(كورونا)

اليمن يسجل ثاني أكبر حصيلة إصابات ووفيات بـ(كورونا)