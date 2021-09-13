اليمن: احتجاجات واسعة في مدينة المكلا بسبب تدهور الأوضاع المعيشية



















رام الله - دنيا الوطنعمًت احتجاجات واسعة، أمس الأحد، في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت الغنية بالنفط شرق اليمن، وذلك بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات العامة.وقال موقع (الخط الساخن) عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن المحتجين أغلقوا شوارع رئيسية بإحراقهم الإطارات وسد شوارعها بالأحجار، مما أدت إلى عرقلة حركة السير في المدينة.وأضاف الموقع أن المحتجين أغلقوا محال تجارية ومدارس في المدينة رافعين لافتات تندد بما وصلت عليه الأوضاع المعيشية والخدمية.وأشار إلى أن المطالب التي طالب بها المحتجين تحسين الأوضاع المعيشية، منددين بالفساد الحكومي وضعف الخدمات لا سيّما الكهرباء وغلاء الأسعار الناتجة عن انهيار العملة المحلية.يذكر أن في حزيران/يونيو الماضي، أضرم محتجون على انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، النار في بوابة إذاعة المكلا الحكومية، الذي يضم مكاتب حكومية، في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.