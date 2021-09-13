دولي

ألمانيا تطالب بإنشاء صندوق أزمات بقيمة 12 مليار دولار

ألمانيا تطالب بإنشاء صندوق أزمات بقيمة 12 مليار دولار
علم ألمانيا
رام الله - دنيا الوطن
طالبت دولة ألمانيا بإنشاء صندوق تابع للأمم المتحدة بقيمة 10 مليارات يورو بلومبيرغ نحو (12 مليار دولار) لمواجهة الطوارئ الإنسانية، قبل يوم من مؤتمر الأمم المتحدة لحشد المساعدات لأفغانستان.

وأوضح جيرد مولر وزير التنمية إنه لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان يجب تحويل المساعدات الدولية حيث يحتاج نصف سكان البلاد إلى المساعدة، وفق (روسيا اليوم).

وقال الوزير: "يمكننا أن نتطلع إلى الأمام ونمنع الوفيات في جميع أنحاء العالم من الجوع ونقص الأدوية من خلال صندوق الأمم المتحدة للمساعدات الطارئة والأزمات بقيمة 10 مليارات يورو، ما نحتاجه هو استثمارات احترازية".

وأشار الوزير الألماني إلى أن الأفغان يعانون من صعود طالبان العنيف إلى السلطة والجفاف الشديد ووباء فيروس كورونا، داعياً إلى تحرك دولي سريع للحفاظ على الخدمات الأساسية في أفغانستان.

وطرح الاتحاد الأوروبي خطة بقيمة 300 مليون يورو لإعادة توطين ما يقارب 30 ألف لاجئ داخل الاتحاد، من بينهم أفغانستان.

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