الرئيس الأمركي يعلن كارثة كبرى في كاليفورنيا



وأمر الرئيس الأمريكي، بتقديم مساعدات فيدرالية للسلطات المحلية، كإضافة للجهود المحلية ولجهود الولاية في المناطق المتضررة من حريق (كالدور)، وفق (روسيا اليوم).



وأشار البيان، إلى أنه سيتم تقديم التمويل الفيدرالي للسلطات المحلية بالإضافة إلى عدد من المنظمات غير الربحية، بهدف تغطية تكاليف أعمال الطوارئ أو إصلاح أو استبدال المرافق المتضررة من الحريق في دائرة إلدورادو.



ووقع بايدن في 1أيلول/ سبتمبر مرسوماً أعلن فيه فرض حالة طوارئ في كاليفورنيا بسبب انتشار الحريق، الذي يضمن المساعدة لسلطات كاليفورنيا من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في البلاد.



سيزرو الرئيس مقاطعة ساكرامنتو، وكذلك إلدورادو خلال جولة في كاليفورنيا اليوم الاثنين، ليطلع على آثار حرائق الغابات.





رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقوع كارثة طبيعية كبرى في كاليفورنيا خلال مرسوم وقعه؛ بسبب حرائق الغابات المسماة (كالدور فاير)، جاء ذلك خلال بيان المكتب الصحفي للبيت الأبيض.