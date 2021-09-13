اعتقال ثلاثة شبان خلال مواجهات عنيفة بحي الطور

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، عدة شبان خلال المواجهات التي شهدها حي الطور بمدينة القدس.وذكرت مصادر محلية أن قوة احتلالية كبيرة اقتحمت بلدة الطور قبل أن تندلع مواجهات عنيفة مع الشبان الذين تصدوا لهم الأمر الذي أدى الى وقوع العديد من الإصابات بين جنود الاحتلال.وأسفرت المواجهات عن اعتقال كل من خالد رجائي أبو سبيتان، ودانيال زهير أو نصرة، وحسام أبو الركب.كما اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى المقاصد في بلدة الطور شرق القدس.وفي وقت سابق اليوم أصيب مستوطن بجراح في رأسه بعد رشقه بالحجارة من قبل شبان مقدسيين في بلدة الطور شرق القدس.