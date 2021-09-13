قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات طالت أقارب لأسرى (جلبوع)

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت عدداً من ذوي الأسيرين المحررين من سجن جلبوع أيهم كممجي ومناضل انفيعات.واقتحمت دوريات الاحتلال العسكرية بلدة كفردان مسقط رأس الأسير الذي انتزع حريته من سجن جلبوع أيهم كممجي، وحاصرت منزل والده الستيني فؤاد كممجي، واعتقلوا عماد شقيق أيهم الذي جرى نقله لجهة مجهولة.وفي سياق متصل، حاصرت قوات الاحتلال منزل عم الأسير المحرر كممجي في بلدة اليامون، وانتهت حملة التفتيش باعتقال قيصر كممجي ابن عم الأسير المحرر.وقد تخلل العملية انتشار مكثف للاحتلال برفقة الوحدات الخاصة التي واصلت عملياتها في جنين حتى صباح اليوم.كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت منزل عائلة الأسير المحرر مناضل يعقوب انفعيات الذي انتزع حريته من سجن جلبوع، وفرضت طوقا عسكريا على البلدة، واعتقلت والده يعقوب انفيعات (60 عاما)، واحتجزت أسرته وأخضعتهم للتحقيق والاستجواب.وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى أحمد نائل عودة، والشاب أيسر أبو سنينة خلال تواجدهما قرب الحاجز الشمالي للمدينة.وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الناشط في المقاومة الشعبية محمد عبد القادر عميرة بعد اقتحام منزله في بلدة نعلين شمال غرب رام الله، وتفتيشه والتخريب في محتوياته.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس الأسير المحرر الشيخ يوسف اللحام من منزله في مخيم الدهيشة ببيت لحم.