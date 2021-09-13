السعودية تُعلن عن 3 أوامر ملكية جديدة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السعودية، مساء الأحد، عن أوامر ملكية جديدة في المملكة شملت منصب رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين.وأعفى الملك سلمان بن عبدالعزيز المهندس ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسى رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.وصدر أمر ملكى بتعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.وقررت الملك سلمان من بين أوامر الملكية تعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد، محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبرانى بمرتبة وزير.وعيّن الملك سلمان في أمر ملكي بدر بن عبد الرحمن بن سليمان القاضى، نائباً لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.