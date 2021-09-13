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شؤون فلسطينية

قطاع غزة: 14 إصابة في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: 14 إصابة في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت "المرور" عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 
 
وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية أربعة حوادث سير نتج عنهم 14 إصابة ما بين الطفيفة والمتوسطة بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

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