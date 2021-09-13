حماس تُعلق على قصف الاحتلال لقطاع غزة
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل محاولاته التغطية على عجزه، وفشله بعد عملية "نفق الحرية" أو وقف "انتفاضة الحرية"، عبر القصف على قطاع غزة.
وأضافت على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأن "رد المقاومة في غزة على القصف، وحالة الاشتباك مع الاحتلال في كل مدن الضفة والقدس، يؤكد تواصل انتفاضة الحرية لإسناد اسرانا الابطال، وعجز الاحتلال عن فرض المعادلات على شعبنا ومقاومته".
وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين، صاروخاً تجاه مستوطنات الغلاف، رداً على الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال على مواقع بالقطاع.
وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم رصد إطلاق صاروخ من القطاع تجاه الغلاف، تم اعتراضه بواسطة القبة الحديدية.
وفي السياق، أطلقت المقاومة الفلسطينية نيران مضاداتها الأرضية تجاه طائرات الاحتلال، في شمال وجنوب القطاع.
وقصفت طائرات الاحتلال، خمسة مواقع تابعة للمقاومة في شمال وجنوب القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
التعليقات