حماس تُعلق على قصف الاحتلال لقطاع غزة

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين، صاروخاً تجاه مستوطنات الغلاف، رداً على الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال على مواقع بالقطاع.





وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم رصد إطلاق صاروخ من القطاع تجاه الغلاف، تم اعتراضه بواسطة القبة الحديدية.





وفي السياق، أطلقت المقاومة الفلسطينية نيران مضاداتها الأرضية تجاه طائرات الاحتلال، في شمال وجنوب القطاع.



