سلطات الاحتلال تواصل البحث عن الأسيريْن كممجي وانفيعات





ورجح وزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، بأن ملاحقة الاثنين، من شأنها أن تستمر فترة طويلة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأضاف: أن لجنة الفحص الرسمية التي يتم تشكيلها في هذه الأيام للتحقيق في ظروف هروب الأسرى، ستتمتع بصلاحيات واسعة وانه سيتم في الأيام القريبة نقل قائمة أسماء أعضائها للحكومة للمصادقة عليها.



كما تعهد بار ليف، بأن يكون التحقيق في الحادث معمقاً، سعياً لتحسين تعامل مصلحة السجون مع حالات مماثلة قد تقع في المستقبل.



في السياق، بدأت طواقم هندسية مختصة بالتعاون مع مصلحة السجون وجهات من جيش الاحتلال، بعملية مسح في سجن (جلبوع)، من أجل منع تكرار هروب أسرى منه.





وتنوي مصلحة السجون في الفترة القريبة، إجراء عمليات مسح مماثلة في جميع منشآتها.





رام الله - دنيا الوطنتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أعمال البحث عن الأسيرين الاثنين الذين تمكنا من الهرب قبل نحو أسبوع من سجن (جلبوع) ولم يتم القبض عليهما بعد، أيهم كممجي، ومناضل انفيعات.