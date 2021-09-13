عاموس يادلين: يبدو أن حماس تقودنا إلى المواجهة

ونقلت إذاعة الجيش عن يادلين قوله: "لا شك أن عملية حارس الأسوار انتهت دون حسم، فقد شعر كل جانب أنه انتصر"، مشيراً إلى أن "حماس تنقل رسالة مفادها نحن لسنا مردوعين، نريد التوصل لاتفاق، لكن بشروطنا الخاصة".

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين، صاروخاً تجاه مستوطنات الغلاف، رداً على الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال على مواقع بالقطاع.





وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم رصد إطلاق صاروخ من القطاع تجاه الغلاف، تم اعتراضه بواسطة القبة الحديدية.





وفي السياق، أطلقت المقاومة الفلسطينية نيران مضاداتها الأرضية تجاه طائرات الاحتلال، في شمال وجنوب القطاع.



