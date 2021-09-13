"الشخصيات المستقلة" تشارك بفعاليات صمود أسرى الحرية





رام الله - دنيا الوطنشارك تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير ورئيس التجمع بفعاليات تعزيز صمود أسرى الحرية.وقال د. ياسر الوادية أن مساندة الأسرى وتفعيل قضيتهم على الأصعدة المحلية والعربية والدولية أقل ما يمكن أن نقدمه لهؤلاء الأبطال الذين ضحوا بحريتهم من أجل حرية شعبهم ووطنهم، مؤكدًا في الوقت نفسه أنهم ينتظرون منا الكثير في هذا المضمار، داعيًا فصائل العمل الوطني الفلسطيني والقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن إلى إيلاء قضية الأسرى الأولويةالقصوى والاهتمام الذي تستحقه حتى تحرير آخر أسير من سجون الاحتلال.ومن جهته أكد الأستاذ مراد الريس مساعد رئيس التجمع بقطاع غزة على أهمية تكثيف فعاليات دعم الأسري جميعًا، وخصوصًا الأسري الستة الذين أعاد الاحتلال اعتقال أربعة منهم، وشدد على ضرورة أن تعاملهم سلطات الاحتلال وفقًا لاتفاقية جنيف باعتبارهم أسرى حرب.وأضاف أن هؤلاء الأسرى حفروا خندقهم بأظافرهم بحثًا عن الحرية التي يستحقونها، وأن إعادة اعتقال أربعة منهم لا يقلل بالمطلق من حجم العمل البطولي الذي قاموا به.وشدد على ضرورة مواصلة كافة أشكال التضامن والوقفات الشعبية والفعاليات الوطنية نصرةً وإحياءً ودعمًا لقضية الأسرى في سجون الاحتلال.