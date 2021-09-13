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شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الخميس

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الخميس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صيفيا عادياً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بقليل، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناط، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو صيفيا عاديا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى معدلها السنوي العام بقليل، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى معدلها السنوي العام بقليل، وفي ساعات المساء والليل يحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا لطيفا ومعتدلا نهاراً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-20 29-20 28-20 بيت لحم 29-20 29-20 28-20
رام الله والبيرة 28-19 28-19 27-19 طولكرم 31-21 31-21 30-21
نابلس 30-21 30-21 29-21 قلقيلية 31-21 31-21 30-21
جنين 32-23 32-23 31-23 سلفيت 29-20 29-20 28-20
طوباس 33-24 33-24 32-24 روابي 30-21 30-21 29-21
الخليل 28-19 28-19 27-19 غزه 30-22 30-22 29-21
أريحا 38-27 38-27 37-27 خانيونس 30-22 30-22 29-21
الأغوار الشمالية 36-25 36-25 35-25 رفح 31-21 31-21 30-20
 

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