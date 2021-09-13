المقاومة تطلق صاروخاً من القطاع رداً على غارات الاحتلال

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فجر اليوم الإثنين، صاروخاً تجاه مستوطنات الغلاف، رداً على الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال على مواقع بالقطاع.





وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم رصد إطلاق صاروخ من القطاع تجاه الغلاف، تم اعتراضه بواسطة القبة الحديدية.





وفي السياق، أطلقت المقاومة الفلسطينية نيران مضادتها الأرضية تجاه طائرات الاحتلال، في شمال وجنوب القطاع.







وقصفت طائرات الاحتلال، خمسة مواقع تابعة للمقاومة في شمال وجنوب القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.









رام الله - دنيا الوطن