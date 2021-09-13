الاحتلال يقصف عدة مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة





وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على موقع الثكنة التابع للمقاومة في مدينة رفح بصاروخين، كما قصفت موقعي اليرموك والبحرية غرب مدينة خانيونس.





كما قصفت طائرات الاحتلال، موقع (الشرقي) التابع للمقاومة في بلدة بيت لاهيا بأربعة صواريخ، وموقع 17 في مدينة دير البلح بصواريخ بصاروخين.





من جانبها، ردت المقاومة الفلسطينية، بإطلاق صاروخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف، كما أطلقت نيران مضاداتها الأرضية تجاه الطائرات المغيرة، جنوب وشمال القطاع.



















رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، عدة مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.