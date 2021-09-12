شؤون فلسطينية

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الثلاثاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الثلاثاء. 

وطالبت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الأحد، على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) غداً الإثنين بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.

ودعت الهيئة، المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.







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