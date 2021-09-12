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اندلاع مواجهات مع الاحتلال في جنين والقدس

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في جنين والقدس
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت، مساء اليوم الأحد، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الجلمة شمال جنين، وأخرى في بلدة عرابة وقرية العرقة، وقرب حاجز دوتان المقام فوق أراضي بلدة يعبد جنوبا.

وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن قوات الاحتلال تواصل حملات تمشيط وتفتيش واسعة في القرى والبلدات الواقعة بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري، بحثا عن الأسيرين مناضل نفيعات وأيهم كممجي، اللذين حررا نفسيهما من سجن "جلبوع".

وأوضحت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان قوات الاحتلال على حاجز الجلمة شمال شرق جنين، وفي الجهة الغربية من بلدة عرابة، وقرية العرقة، فيما نشرت قوات الاحتلال فرق مشاة بين كروم الزيتون في قرى أم دار، وطورة، والطرم، وأطراف بلدة يعبد وسهل كفيرت، والطيبة، وشنت حملات تمشيط وتفتيش واسعة بحثا عن الأسيرين نفيعات وكممجي.

إلى ذلك اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت.

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