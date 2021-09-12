شاهد: اطلاق صاروخ من غزة تجاه (سديروت) والقبة الحديدة تعترضه

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن صاروخاً واحداً أطلق، مساء اليوم الأحد، من قطاع غزة تجاه مستوطنة سديروت، لافتة إلى أن القبة الحديدية اعترضته.





وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: " لليوم الثالث على التوالي: إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، وقد تم اعتراضه من قبل القبة الحديدية".



بدورها، أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن مستوطني سديروت أبلغوا عن سماع دوي انفجار بعد انطلاق الصفارات.



من جانبه قال موقع (حدشوت بتاخون سدي): "إصابة مستوطن نتيجة اصطدامه بالغرفة المحصنة، خلال هروبه إليها مع انطلاق صفارات الإنذار في سديروت).











رام الله - دنيا الوطن