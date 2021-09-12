شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول عملية اعتقال زكريا الزبيدي

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول عملية اعتقال زكريا الزبيدي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تفاصيل جديدة حول عملية إعادة اعتقال زكريا الزبيدي، أحد الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع قبل عدة الأيام.

وأكدت القناة، أن الأسير الزبيدي طلب من سكان قرية الناعورة بمنطقة مرج ابن عامر، بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، اصطحابه الى الضفة الغربية، لكنهم رفضوا.

وقالت القناة الإسرائيلية: "إن الأسرى الستة كانوا قرية الناعورة لمدة 20 دقيقة فقط"، على حد زعمها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أعادت اعتقلت كلا من يعقوب قادري ومحمود عارضة، وزكريا الزبيدي ومحمد عارضة، في مدينة الناصرة، حيث تعرض الزبيدي للاعتداء بالضرب المبرح خلال عملية اعتقاله.

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