شاهد: أسير فلسطيني بسجن جلبوع يسكب ماءً مغلياً على وجه سجانه





وبحسب موقع، فإن إقدام الأسير، على سكب الماء المغلي بوجه أحد السجانين، جاء ردا على الإجراءات التي اتخذتها إدارة السجن بتقييد الحركة داخل السجن، بما في ذلك تقليص ساعات الخروج من الزنزانات، في أعقاب عملية هروب الأسرى الأسبوع الماضي.



ويظهر المقطع المتداول، المصور بكاميرات المراقبة الأمنية في السجن، السجان وهو يقفز من الألم بعد رشه بالماء المغلي.















رام الله - دنيا الوطننشر موقع (واللا)، مقطع فيديو، يظهر إقدام أحد الأسرى في سجن جلبوع الإسرائيلي، على سكب الماء المغلي على وجه أحد الحراس الإسرائيليين.